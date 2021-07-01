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زكي فطين عبد الوهاب يكشف تفاصيل معاناته مع جلسات الاشعاع

الخميس 01/يوليو/2021 - 12:30 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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كشف الفنان زكى فطين عبدالوهاب، عن معاناته مع مرض السرطان وخضوعه خضوعه لجلسات إشعاع، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". 


كتب زكي منشورًا قال فيه:"الذاكرة والتركيز بقوا فى الطراوة، ذاكره وتركيز يوك، بسبب الـrediation.. بقيت عامل زى يونس شلبى.. مابجمعش"،واستقبل بعدها العديد من التعليقات والدعوات له بالشفاء العاجل.

يذكر أن زكي فطين عبد الوهاب قد، أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" إصابته بالسرطان في المخ من الدرجة الرابعة، مطالبا جمهوره وأصدقائه بالدعاء له: "أصدقائي الأعزاء، عملت التحاليل والأشعة المطلوبة، واكتشفت للأسف أني عندي ورم في المخ من الدرجة الرابعة، أسف أني مش هرد على تليفونات، أدعولي بالشفاء"

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