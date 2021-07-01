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السيسي: التجربة الصينية تمثل قصة نجاح يسعى الكثيرون لدراستها

الخميس 01/يوليو/2021 - 12:33 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الشعب الصيني بكل التهاني بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الحزب الشيوعي الصيني، ذلك الصرح السياسي العميق الذي قاد الصين بنجاح وأقام هيكل الدولة الصينية الحديثة عام 1949.

وأشار "السيسي"، خلال كلمته بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي، إلى أن الحزب الشيوعي مازال يقود الصين بسياسة حكيمة استطاعت أن تحقق المعجزة الاقتصادية الصينية، والتي دفعت الصين أن تكون في مصاف الدول الكبرى، كقوة دولية تعكس عظمة الحضارة الصينية.

وأضاف الرئيس السيسي، أن التجربة الصينية تمثل قصة نجاح يسعى كثيرين إلى دراستها والاستفادة منها، ونجح الحزب في تحقيق إنجازات مهمة، وفي مقدمتها إقامة مجتمع الحياة الحديثة المتطورة مما يعكس صد ق القيادة.

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