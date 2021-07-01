تعرف علي جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة

تمكنت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ فى وزارة الداخلية، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية خلال 24 ساعة الأخيرة.





أسفرت الجهود في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط (8) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – قطع غيار السيارات)، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب الآثار تم ضبط (1) قضية، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية تم ضبط (1) قضية، وفى مجال الأمن العام: ضبط عدد (28) قضية.





وأسفرت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط عدد (1175) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط (1) قضية، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (177) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم " تزوير المستندات" تم ضبط عدد (2) قضية.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.