Advertisements

تعرف علي جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة

الخميس 01/يوليو/2021 - 12:33 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
تمكنت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ فى وزارة الداخلية، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية خلال 24 ساعة الأخيرة.


أسفرت الجهود في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط (8) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – قطع غيار السيارات)، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب الآثار تم ضبط (1) قضية، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية تم ضبط (1) قضية، وفى مجال الأمن العام: ضبط عدد (28) قضية.


وأسفرت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط عدد (1175) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط (1) قضية، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (177) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم " تزوير المستندات" تم ضبط عدد (2) قضية.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

أخبار تهمك

عاجل.. التأمينات تكشف موعيد صرف المعاشات بعد إضافة الزيادة السنوية

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على غيابات بيراميدز ضد الأهلي في الدوري المصري

منذ حوالي 6 ساعات

الحكومة تغلق مستشفى شهير بالقاهرة بعد استغاثة المواطنين

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل عقد ميسي المنتظر مع برشلونة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

كارتيرون يحسم مصير انتقال نجم الأهلي السابق للزمالك

منذ ساعة و 21 دقيقة

خاص| أول رد من "فتاة الفستان" بشأن تحويلها لمجلس تأديب وكذب روايتها

منذ حوالي 13 ساعة

من قلب برشلونة.. إنتر ميلان يستقر على بديل حكيمي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. الهارب يطلب العودة للزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

فرمان ناري.. كارتيرون يرفض عودة القناص للزمالك

منذ ساعتين و 21 دقيقة

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية لمصر (فيديو)

منذ يوم

عجوز خرف بحكم السن.. والد حسام حبيب يرد على تسريبات نضال الأحمدية

منذ حوالي 21 ساعة

أول تعليق من حسام حبيب بعد اعتذار والده

منذ حوالي 17 ساعة

الهارب يفتح الباب أمام عودته للزمالك

منذ ثلث ساعة

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 22 ساعة

بايرن ميونخ يحدد سعر بيع الفيراري الذهبي

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:10 ص

الحكومة تغلق مستشفى شهير بالقاهرة بعد استغاثة المواطنين

فرمان ناري.. كارتيرون يرفض عودة القناص للزمالك

10:30 ص

من قلب برشلونة.. إنتر ميلان يستقر على بديل حكيمي

10:29 ص

بايرن ميونخ يحدد سعر بيع الفيراري الذهبي

11:02 ص

عاجل.. التأمينات تكشف موعيد صرف المعاشات بعد إضافة الزيادة السنوية

10:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة