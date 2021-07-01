السيسي: مصر أول دولة عربية وإفريقية تعترف بجمهورية الصين الشعبية وإنجازات الحزب الشيوعي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر أول دولة عربية وإفريقية تعترف بجمهورية الصين الشعبية وإنجازات الحزب الشيوعي وأقامت العلاقات الدبلوماسية معها.



وأشار الرئيس السيسي، إلى أنه في الثلاثين من شهر مايو مضى 65 عاما على العلاقات بين مصر والصين.



وتقدم الرئيس السيسي، للشعب الصيني بكامل التهنئة بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الحزب الشيوعي، داعين المولى - عز وجل - أن يحفظ بلدينا وشعبنا.



جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي وجهها، منذ قليل، للشعب الصيني بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الحزب الشيوعي.

