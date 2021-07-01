السيسي مشيدا بالصين: دوركم إيجابي في دعمنا



وأشار "السيسي"، خلال كلمته بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي، إلى أننا اليوم نسعى للارتقاء بالعلاقة الاستراتيجية نحو أفاق أرحب، مضيفا أن جائحة كورونا أثبتت أن التعاون في ما بين الدول والقدرة على تحقيق التكامل هى عوامل مهمة لضمان استقرار المجتمع الدولي.



وأشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالدور الإيجابي المتواصل الذي تقوم به الحكومة الصينية إزاء دعم القدرات المصريةفي مواجهة تداعيات انتشار الجائحة.







وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة إلى رئيس دولة الصين، قائلا: تعاهدت مع فخامتكم خلال لقاءتنا المتكررة على دفع العلاقات بين بلدينا الصديقين".