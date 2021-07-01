"القيم الاستثنائية لآثار وتراث مصر".. ورش أونلاين بمتحف رشيد الوطني





يعقد متحف رشيد الوطني سلسلة ندوات أون لاين عبر تطبيق Microsoft Teams تحت عنوان "إطلالات على القيم الاستثنائية والتفرد في آثار وتراث مصر"



وتأتي الندوات والورش فى إطار التعاون بين متحف رشيد الوطني بقطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار ومجلة كاسل الحضارة والتراث الإلكترونية الدولية المتخصصة.



والمحاضرات يلقيها كُتَّاب كاسل الحضارة والتراث مع زيارات ميدانية للمواقع الأثرية.



وصرح الدكتور عبد الرحيم ريحان المدير التنفيذى لكاسل الحضارة والتراث بأن الورشة الأولى تعقد فى الفترة من 5 إلى 7 يوليو الجارى وتتضمن فى اليوم الأول



والمحاضرة بعنوان "الرسوم الصخرية المصرية شاهدًا علي نشأة نواة العقائد الدينية للإنسانية في مصر" يلقيها الآثارى ياسر الليثى باحث الأنثروبولوجيا والمصريات- باحث دكتوراه في أنثروبولوجيا ما قبل التاريخ



والمحاضرة الثانية بعنوان "دير سانت كاترين قيمة عالمية استثنائية، يلقيها الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بجنوب سيناء بوزارة السياحة والآثار.



واليوم الثانى يشمل محاضرة بعنوان "دور المتحف في الصناعة الثقافية" يلقيها الدكتور محمد هواش مدرس بكلية الآثار -جامعة القاهرة- باحث في العمل المتحفي وإدارة مواقع التراث.



ومحاضرة بعنوان "مقياس النيل في العصر الفاطمي" يلقيها الدكتور محمد إبراهيم أستاذ التاريخ الإسلامي المساعد بكلية الآداب جامعة بني سويف



ويتضمن اليوم الثالث زيارة ميدانية لمعالم الفيوم الآثارية والتراثية



وأضاف ريحان بأن الورش تستهدف طلبة وخريجى كليات وأقسام الآثار والترميم وكليات السياحة وأقسام الإرشاد السياحى وأقسام التاريخ.