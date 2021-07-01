Advertisements

"القيم الاستثنائية لآثار وتراث مصر".. ورش أونلاين بمتحف رشيد الوطني

الخميس 01/يوليو/2021 - 12:40 م
بوابة الفجر
"القيم الاستثنائية لآثار وتراث مصر" ورش أونلاين بمتحف رشيد ا
Advertisements


يعقد متحف رشيد الوطني سلسلة ندوات أون لاين عبر تطبيق Microsoft Teams تحت عنوان "إطلالات على القيم الاستثنائية والتفرد في آثار وتراث مصر"

وتأتي الندوات والورش فى إطار التعاون بين  متحف رشيد الوطني بقطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار ومجلة كاسل الحضارة والتراث الإلكترونية الدولية المتخصصة.

والمحاضرات يلقيها كُتَّاب كاسل الحضارة والتراث مع زيارات ميدانية للمواقع الأثرية.

وصرح الدكتور عبد الرحيم ريحان المدير التنفيذى لكاسل الحضارة والتراث بأن الورشة الأولى تعقد فى الفترة من 5  إلى 7 يوليو الجارى وتتضمن فى اليوم الأول

والمحاضرة بعنوان "الرسوم الصخرية المصرية شاهدًا علي نشأة نواة العقائد الدينية للإنسانية في مصر" يلقيها الآثارى ياسر الليثى باحث الأنثروبولوجيا والمصريات- باحث دكتوراه في أنثروبولوجيا ما قبل التاريخ

والمحاضرة الثانية بعنوان "دير سانت كاترين قيمة عالمية استثنائية، يلقيها الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بجنوب سيناء بوزارة السياحة والآثار.

واليوم الثانى يشمل محاضرة بعنوان "دور المتحف في الصناعة الثقافية" يلقيها الدكتور  محمد هواش مدرس بكلية الآثار -جامعة القاهرة- باحث في العمل المتحفي وإدارة مواقع التراث.

ومحاضرة بعنوان "مقياس النيل في العصر الفاطمي" يلقيها الدكتور محمد إبراهيم أستاذ التاريخ الإسلامي المساعد بكلية الآداب جامعة بني سويف

ويتضمن اليوم الثالث زيارة ميدانية لمعالم الفيوم الآثارية والتراثية

وأضاف ريحان بأن الورش تستهدف طلبة وخريجى كليات وأقسام الآثار والترميم وكليات السياحة وأقسام الإرشاد السياحى وأقسام التاريخ.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

متحف رشيد الوطني بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

تفاصيل عقد ميسي المنتظر مع برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

عاجل.. الهارب يطلب العودة للزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

من قلب برشلونة.. إنتر ميلان يستقر على بديل حكيمي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. التأمينات تكشف موعيد صرف المعاشات بعد إضافة الزيادة السنوية

منذ حوالي 15 ساعة

بايرن ميونخ يحدد سعر بيع الفيراري الذهبي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

زوج هاله صدقي يهاجمها من جديد :"كله هيتحول للطب الشرعي ومش هرحمك"

منذ أقل من نصف ساعة

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية لمصر (فيديو)

منذ يوم

الهارب يفتح الباب أمام عودته للزمالك

منذ 41 دقيقة

خاص| أول رد من "فتاة الفستان" بشأن تحويلها لمجلس تأديب وكذب روايتها

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق من حسام حبيب بعد اعتذار والده

منذ حوالي 17 ساعة

حقيقة رحيل الشناوي عن الأهلي

منذ 8 دقائق

الحكومة تغلق مستشفى شهير بالقاهرة بعد استغاثة المواطنين

منذ ساعتين

فرمان ناري.. كارتيرون يرفض عودة القناص للزمالك

منذ ساعتين و 41 دقيقة

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 23 ساعة

عجوز خرف بحكم السن.. والد حسام حبيب يرد على تسريبات نضال الأحمدية

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:10 ص

الحكومة تغلق مستشفى شهير بالقاهرة بعد استغاثة المواطنين

زوج هاله صدقي يهاجمها من جديد :"كله هيتحول للطب الشرعي ومش هرحمك"

12:48 م

الهارب يفتح الباب أمام عودته للزمالك

12:31 م

فرمان ناري.. كارتيرون يرفض عودة القناص للزمالك

10:30 ص

عاجل.. التأمينات تكشف موعيد صرف المعاشات بعد إضافة الزيادة السنوية

10:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة