بالصور ...حفل نانسي عجرم في الماسة بعلم "مصر"







أحيت المطربة اللبنانية نانسي عجرم حفلا غنائيا داخل أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة.



وظهرت نانسي عجرم في الحفل بإطلالة مميزة وهادئة حيث أطلت على جمهورها بفستان من اللون الذهبي نال إعجاب الحضور.



وغنت نانسي عدد من أبرز أغانيه القديمة والجديدة ومنها "جاية معاك" و"حبك بيقوي" و"بدنا نولع الجو" و"ما تيجي هنا".



وقامت نانسي عجرم بحمل العلم المصري خلال غنائها "أنا مصري" وسط تفاعل كبير من الجمهور.



وطرحت نانسي عجرم مؤخرا أغنية "جاية معاك" من كلمات خالد تاج الدين وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، من ألبوم Nancy 10.