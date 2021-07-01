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زوج هاله صدقي يهاجمها من جديد :"كله هيتحول للطب الشرعي ومش هرحمك"

الخميس 01/يوليو/2021 - 12:48 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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هاجم سامح سامي من جديد زوجته الفنانة هالة صدقي،  وذلك بعد رفعهما دعاوي قضائية وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك". 


كتب سامح منشورًا قال فيه:"لآخر مرة بقولها يا سامو ويا مريم، هالة صدقي دي مش أمكم، والحكم في قضية الـDNA يوم 13 7، وكله هيتحول للطب الشرعي، وأنا ساعتها مش هرحمك". 



وبدأت الأزمة بين الفنانة هالة صدقي وزوجها سامح سامي، عقب مطالبة زوجته بإجراء تحليل DNA البصمة الوراثية لأبنائه، بعد أن اشتدت الخلافات الزوجية بينهما ووصلت إلى طريق مسدود.


يذكر أن زوجها يدعي أن هالة صدقي استأجرت بويضات لـ الإنجاب مما أدى إلى قيامها بمُقاضاته أمام المحكمة بتهمة التشهير بها وبطفليها.


قررت محكمة الأسرة بقصر النيل، جلسة 13 يوليو، للحكم في دعوى مُتجمد النفقة المقام من هالة صدقي ضد زوجها سامح سامي زكريا، والبالغ 320 ألف جنيه.

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