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السيسي يكشف المفارقة التريخية بين مصر والصين

الخميس 01/يوليو/2021 - 12:51 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لعل تكون المفارقة التاريخية هى التي جعلت أول مؤتمر للحزب الشيوعي الصيني 1921، يتوافق مع الثالث والعشرين من شهر يوليو وهو تاريخ عزيز على الشعب المصري أيضا، لأنه في نفس هذا التاريخ قامت الثورة المصرية المجيدة في 1952.

وأشار "السيسي"، خلال كلمته بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي، إلى أن ثورة 23 يوليو 1952 وضعت أسس توجه الدولة المصرية الحديثة، والقضاء على الاستعمار في مصر، فكانت مصر أول دولة عربية وأفريقية وشرق اوسطية تعترف بجمهورية الصين الشعبية، وإنجازات الحزب الشيوعي، وأقامت العلاقات الدبلوماسية معها.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه في الثلاثين من شهر مايو من هذا العام يكون قد مضى 65 عاما من العلاقات بين البلدين، متوجا بالتهنئة إلى الرئيس الصيني والحزب الشيوعي والشعب الصيني بكامل تهنئته والشعب المصري بهده المناسبة.

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