مقاتلة "إف-16" تصطدم بمبنى في قاعدة جوية بهولندا

أصيب شخصان، اليوم الخميس جراء اصطدام مقاتلة من طراز "إف-16" بمبنى في إحدى القواعد الجوية في هولندا.

ووفقًا لحساب قاعدة ليوواردن الجوية الواقعة في مقاطعة فرايزلاند، اصطدمت مقاتلة من طراز "إف-16" عند إقلاعها صباح اليوم بمبنى مقابل، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين وتمكن الطيار من النجاة.

ولم يسفر الحادث عن حريق أو انفجار، والتحقيق جار للكشف عن ملابساته.