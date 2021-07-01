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مقاتلة "إف-16" تصطدم بمبنى في قاعدة جوية بهولندا
الخميس 01/يوليو/2021 - 12:52 م
وكالات
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أصيب شخصان، اليوم الخميس جراء اصطدام مقاتلة من طراز "إف-16" بمبنى في إحدى القواعد الجوية في هولندا.
ووفقًا لحساب قاعدة ليوواردن الجوية الواقعة
في مقاطعة فرايزلاند، اصطدمت مقاتلة من طراز "إف-16" عند إقلاعها صباح اليوم
بمبنى مقابل، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين وتمكن الطيار من النجاة.
ولم يسفر الحادث عن حريق أو انفجار، والتحقيق
جار للكشف عن ملابساته.
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