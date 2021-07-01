Advertisements

حقيقة رحيل الشناوي عن الأهلي

الخميس 01/يوليو/2021 - 01:04 م
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
Advertisements
كشف مصدر داخل القلعة الحمراء حقيقة العروض التي تلقاها محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الاول لكره القدم بالنادي الأهلي للرحيل عن الماردالأحمر خلال فتره الانتقالات الصيفية المقبلة.

واكد المصدر في تصريحات خاصة أن الشناوي لم يتلقى أي عروض خلال الفترة الماضية، ولا توجد أي نية للتفريط في خدمات اللاعب بأي شكل من الأشكال.

وأضاف، أن من الطبيعي أن يتلقى الشناوي عروض للرحيل، نظرا لأنه الأفضل في مصر وأفريقيا لكن الأهلي لم يتلقى أي شئ رسمي بشأن التعاقد مع الشناوي.

ويلتقي الأهلي اليوم مع بيراميدز ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب السلام.

أخبار تهمك

أول تعليق من حسام حبيب بعد اعتذار والده

منذ حوالي 17 ساعة

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

زوج هاله صدقي يهاجمها من جديد :"كله هيتحول للطب الشرعي ومش هرحمك"

منذ أقل من نصف ساعة

فرمان ناري.. كارتيرون يرفض عودة القناص للزمالك

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. التأمينات تكشف موعيد صرف المعاشات بعد إضافة الزيادة السنوية

منذ حوالي 15 ساعة

الحكومة تغلق مستشفى شهير بالقاهرة بعد استغاثة المواطنين

منذ ساعتين

تفاصيل عقد ميسي المنتظر مع برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عجوز خرف بحكم السن.. والد حسام حبيب يرد على تسريبات نضال الأحمدية

منذ حوالي 21 ساعة

الهارب يفتح الباب أمام عودته للزمالك

منذ 40 دقيقة

بايرن ميونخ يحدد سعر بيع الفيراري الذهبي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. الهارب يطلب العودة للزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

من قلب برشلونة.. إنتر ميلان يستقر على بديل حكيمي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية لمصر (فيديو)

منذ يوم

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 23 ساعة

خاص| أول رد من "فتاة الفستان" بشأن تحويلها لمجلس تأديب وكذب روايتها

منذ حوالي 13 ساعة

مبابي يرفض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان

منذ 39 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:10 ص

الحكومة تغلق مستشفى شهير بالقاهرة بعد استغاثة المواطنين

زوج هاله صدقي يهاجمها من جديد :"كله هيتحول للطب الشرعي ومش هرحمك"

12:48 م

الهارب يفتح الباب أمام عودته للزمالك

12:31 م

فرمان ناري.. كارتيرون يرفض عودة القناص للزمالك

10:30 ص

بايرن ميونخ يحدد سعر بيع الفيراري الذهبي

11:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة