حقيقة رحيل الشناوي عن الأهلي

كشف مصدر داخل القلعة الحمراء حقيقة العروض التي تلقاها محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الاول لكره القدم بالنادي الأهلي للرحيل عن الماردالأحمر خلال فتره الانتقالات الصيفية المقبلة.





واكد المصدر في تصريحات خاصة أن الشناوي لم يتلقى أي عروض خلال الفترة الماضية، ولا توجد أي نية للتفريط في خدمات اللاعب بأي شكل من الأشكال.





وأضاف، أن من الطبيعي أن يتلقى الشناوي عروض للرحيل، نظرا لأنه الأفضل في مصر وأفريقيا لكن الأهلي لم يتلقى أي شئ رسمي بشأن التعاقد مع الشناوي.





ويلتقي الأهلي اليوم مع بيراميدز ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب السلام.



