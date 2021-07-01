أزمة قوية تضرب كايزر تشيفز قبل مواجهة الأهلي

بات كايزر تشيفز الجنوب إفريقي على موعد مع أزمة جديدة، قبل مواجهة الأهلي المصري في منتصف الشهر الجاري.





ومن المقرر أن يواجه كايرز تشيفز النادي الأهلي، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة يوم السبت الموافق 17 يوليو المقبل، على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وكان الرئيس الجنوب إفريقي، سيريل رامافوزا، قد أعلن عن عدة إجراءات احترازية لمواجهة وباء كورونا، منها تقييد حركة السفر، وهو ما فتح باب التكهنات حول مصير النهائي.





ووفقا لما ذكرته صحيفة (نيوز 24)، أن النادي الجنوب افريقي يواجه أزمة جديدة، بسبب انتهاء عقود 8 من لاعبيه بشكل رسمي، قبل انطلاق موعد المواجهة.





وعلى رأس هؤلاء اللاعبين الذين تنتهي عقودهم، خاما بيليات، نجم منتخب زيمبابوي، بجانب حارس المرمى بروس بفوما وبرنارد باركر وإيتوميلونج خوني وليبوجانج مانياما.





وتضم القائمة أيضا كلا من، ويلارد كاتساندي وكجوتسو موليكو وراماهلوي مفاهليلي.





ولن يستطيع كايزر تشيفز الاستفادة من اللاعبين الثمانية، في المباراة النهائية، إذا لم يقم بتجديد عقودهم، ويرتبط مصيرهم بالتقرير الذي سيقدمه المدير الفني ستيوارت باكستر، لحسم مواقفهم مع الفريق من حيث التجديد أو عدمه.





جدير بالذكر أن كايزر تشيفز يخوض نهائي دوري الأبطال، للمرة الأولى في تاريخه



