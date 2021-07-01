Advertisements

التحريات تكشف مفاجآت بشأن مقتل موظف بهيئة السكك الحديدية في منشأة القناطر

الخميس 01/يوليو/2021 - 01:31 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة ملابسات وتفاصيل جديدة حول واقعة مقتل فني بهيئة السكك الحديدية على يد شقيقه بمركز منشأة القناطر، شمال قطاع أكتوبر.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية، وكان يعالج بمستشفى للأمراض العقلية والنفسية إلا أنه توقف عن العلاج مؤخرا.

المتهم صاحب الـ45 سنة برر فعلته لسوء معاملة شقيقه له وضيقه من متابعته له موضحا "بيزعق لي ومش بيخليني أخرج لوحدي".

تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر بورود بلاغًا للمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بحضور شخص اعترف بقتله شقيقه الأكبر.. "قتلت أخويا".

أمام العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر، قال "عبد الناصر. ع." 45 سنة، عامل زراعي مقيم قرية وردان، إنه اعتدى بالضرب على رأس شقيقه "محمد" 56 سنة فني بهيئة السكة الحديد.

وواصل خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة أنه ضربه عدة مرات بحجر على رأسه بطريق فرعي بالقرية سكنهما، ثم تخلص من الحجر بترعة قريبة من مكان الحادث.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث برئاسة المقدم مجدي موسى وكيل الفرقة والمقدم إكرامي البطران، رئيس مباحث المركز، وعُثر على جثة المجني عليه بها جروح بالرأس وسط بركة من الدماء.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر السكة الحديد

أخبار تهمك

خاص| أول رد من "فتاة الفستان" بشأن تحويلها لمجلس تأديب وكذب روايتها

منذ حوالي 14 ساعة

بايرن ميونخ يحدد سعر بيع الفيراري الذهبي

منذ حوالي 3 ساعات

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية لمصر (فيديو)

منذ يومين

من قلب برشلونة.. إنتر ميلان يستقر على بديل حكيمي

منذ حوالي 4 ساعات

لابورتا يعلق على عدم تجديد عقد ميسي

منذ ساعة و 16 دقيقة

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

زوج هاله صدقي يهاجمها من جديد :"كله هيتحول للطب الشرعي ومش هرحمك"

منذ ساعة و نصف

فرمان ناري.. كارتيرون يرفض عودة القناص للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

منذ يوم

الهارب يفتح الباب أمام عودته للزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. التأمينات تكشف موعيد صرف المعاشات بعد إضافة الزيادة السنوية

منذ حوالي 16 ساعة

عجوز خرف بحكم السن.. والد حسام حبيب يرد على تسريبات نضال الأحمدية

منذ حوالي 22 ساعة

حقيقة رحيل الشناوي عن الأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

اعترافات صادمة للمتهم بتهشيم رأس شقيقه بمنشأة القناطر: "مش بيخرجني لوحدي"

منذ أقل من ساعة

أزمة قوية تضرب كايزر تشيفز قبل مواجهة الأهلي

منذ أقل من ساعة

الحكومة تغلق مستشفى شهير بالقاهرة بعد استغاثة المواطنين

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:48 م

زوج هاله صدقي يهاجمها من جديد :"كله هيتحول للطب الشرعي ومش هرحمك"

حقيقة رحيل الشناوي عن الأهلي

01:04 م

الحكومة تغلق مستشفى شهير بالقاهرة بعد استغاثة المواطنين

11:10 ص

أزمة قوية تضرب كايزر تشيفز قبل مواجهة الأهلي

01:29 م

الهارب يفتح الباب أمام عودته للزمالك

12:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة