التحريات تكشف مفاجآت بشأن مقتل موظف بهيئة السكك الحديدية في منشأة القناطر

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة ملابسات وتفاصيل جديدة حول واقعة مقتل فني بهيئة السكك الحديدية على يد شقيقه بمركز منشأة القناطر، شمال قطاع أكتوبر.



وأشارت التحريات إلى أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية، وكان يعالج بمستشفى للأمراض العقلية والنفسية إلا أنه توقف عن العلاج مؤخرا.



المتهم صاحب الـ45 سنة برر فعلته لسوء معاملة شقيقه له وضيقه من متابعته له موضحا "بيزعق لي ومش بيخليني أخرج لوحدي".



تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر بورود بلاغًا للمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بحضور شخص اعترف بقتله شقيقه الأكبر.. "قتلت أخويا".



أمام العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر، قال "عبد الناصر. ع." 45 سنة، عامل زراعي مقيم قرية وردان، إنه اعتدى بالضرب على رأس شقيقه "محمد" 56 سنة فني بهيئة السكة الحديد.



وواصل خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة أنه ضربه عدة مرات بحجر على رأسه بطريق فرعي بالقرية سكنهما، ثم تخلص من الحجر بترعة قريبة من مكان الحادث.



وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث برئاسة المقدم مجدي موسى وكيل الفرقة والمقدم إكرامي البطران، رئيس مباحث المركز، وعُثر على جثة المجني عليه بها جروح بالرأس وسط بركة من الدماء.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

