وكيل "زراعة الفيوم" يشهد ختام الدورة التدريبية "أساسيات إنتاج شتلات الخضر"



شهد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم ختام فعاليات الدورة التدريبية التي نظمتها واحدة الشتلات بالمديرية تحت عنوان " أساسيات إنتاج شتلات الخضر" والتى أقيمت على مدار 3 أيام بمقر وحدة إنتاج الشتلات بالعزب



وذلك تأكيدا على تحقيق أهداف الوحدة كأحد أهم النقاط المضيئة لقطاع الزراعة بالفيوم وزيادة الإنتاج الزراعى عن طريق إنتاج شتلات خضر عالية الإنتاج بأسعار التكلفة وتدريب وتنمية شباب الخريجين وإستيعاب عدد كبير من العمالة الموسمية وتشغيل شباب الخريجين والطلبة أثناءالاجازات الصيفية للمدارس والجامعات



حيث حاضر فيها المهندس حسام الدين المدير التنفيذى للوحدة والمهندس كارم محمود عبد اللطيف - متابع الوحدة من الناحية الفنية والعملية والاستاذ على عمر عبدالرحيم - المدير المالى والإداري للوحدة من الناحية الإدارية والمالية



وتضمنت الدورة شرحا علميا مفصلا عن الجوانب الأساسية لإنتاج شتلات الخضر والتدريب العملى داخل الصوب الزراعية لمراحل الانتاج بداية من تجهيز التربة وحتى تسليم الشتلات للمزارعين حيث تقوم الوحدة بإنتاج شتلات الخضر بمواصفات جودة عالية وبأسعار التكلفة للمزارعين وفى ختام الدورة قام الاستاذ الدكتور وكيل الوزارة بتسليم شهادات إجتياز الدورة على المتدربين.

