"شديد الحرارة ".. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس من اليوم الخميس 1 يوليو 2021 إلى الثلاثاء 6 يوليو 2021.





وقالت الأرصاد الجوية إنه يسود طقس شديد الحرارة نهارا رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والوجه وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وأكدت الأرصاد الجوية أنه تشهد هذه الفترة ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم 3: 4 درجة عن الحرارة المتوقعة .

وأوضحت الأرصاد أن البلاد تتعرض خلال هذه الفترة لشبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.