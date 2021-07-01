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استمرار حبس عاطل الجيزة لاتجاره في مخدر الحشيش وتوزيعه على زبائنه

الخميس 01/يوليو/2021 - 01:36 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس المتهم، ١٥ يوم على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في المخدرات وحيازته على عدد من قطع الحشيش بساقية مكي بالمنيب.

باشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع عاطل، لاتجاره في الحشيش بمنطقة ساقية مكي بالجيزة، وضبط بحوزته على عدد من قطع من الحشيش ومبلغ مالي

وأفاد في اعترافاته أمام النيابة، أنه كان يشتري المخدرات من أحد التجار،  لبيعها لزبائنه في المنطقة بساقية مكي، ولجأ لتجارة المخدرات لضائقة مادية، ويقوم بتخزين المخدرات بشقته،استعدادا لتوزيعها على زبائنه في المنطقة وخارجها.

وطلبت النيابة العامة، بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي، لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

كانت توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط عاطل لاتهامه بالاتجار في مخدر الحشيش بمنطقة ساقية مكي بالجيزة، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، بحوزته عدد من من مخدر الحشيش، وهاتف محمول، مبلغ مالى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

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