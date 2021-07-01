رئيس جامعة المنوفية يقدم التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى الثلاثين من يونيو ويعلق " ثورة أخرجتنا من نفق الظلام إلى رحابة النور".

وأكد رئيس جامعة المنوفية أن ثورة الثلاثين من يونيو أبهرت العالم أجمع بأكبر حشد شعبى فى التاريخ، ومثلت ملحمة الشعب المصرى بجميع فئاته للخروج من نفق الظلام إلى رحابة النور.

وأكد رئيس جامعة المنوفية أن ثورة الثلاثين من يونيو أبهرت العالم أجمع بأكبر حشد شعبى فى التاريخ، ومثلت ملحمة الشعب المصرى بجميع فئاته للخروج من نفق الظلام إلى رحابة النور.