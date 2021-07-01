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رئيس جامعة المنوفية يقدم التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى الثلاثين من يونيو ويعلق " ثورة أخرجتنا من نفق الظلام إلى رحابة النور".

الخميس 01/يوليو/2021 - 01:35 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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تقدم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية باسمه وباسم جميع العاملين في الجامعة بالتهنئة لفخامة رئيس جمهورية مصر العربية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصرى بمناسبة الذكرى السنوية السابعة لثورة الثلاثين من يونيو.

وأكد رئيس جامعة المنوفية أن ثورة الثلاثين من يونيو أبهرت العالم أجمع بأكبر حشد شعبى فى التاريخ، ومثلت ملحمة الشعب المصرى بجميع فئاته للخروج من نفق الظلام إلى رحابة النور.

وتابع مبارك من خلال مقطع فيديو نشرته جامعة المنوفية عبر موقعها الإلكتروني أن ثورة الثلاثين من يونيو ستظل عنوانًا لإرادة المصريين، وتصميمهم على الحفاظ على هويتهم، والانتصار لوحدتهم فى مواجهة من يدعون إلى الفرقة والانقسام.

وأتم الدكتور عادل مبارك تصريحاته موضحا أن ثورة الثلاثين من يونيو التي وصفها بـ "المجيدة" ستظل ملهمة لروح التحدى فى مواجهة المكائد والصعاب، حيث علق في الختام "عاشت مصر المحروسة الآمنة، وعاش شعبها المخلص الصامد، وعاشت قيادتها الحكيمة الرشيدة".

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