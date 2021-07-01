توني كروس يقرر الاعتزال دوليا

استقر الدولي الألماني توني كروس لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني على اعتزال اللعب دوليا.





وكان المنتخب الألماني الأول لكرة القدم قد ودع بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" من دور الـ16، بالهزيمة على يد إنجلترا بهدفين نظيفين.





وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن توني كروس لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد قرر اعتزال اللعب الدولي، للتركيز على مسيرته مع الميرنجي.





وتابعت الصحيفة أن توني كروس لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني لن يكون ضمن خيارات المدرب الجديد لألمانيا، هانز فليك، في مونديال قطر 2022.





وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة أن توني كروس اكتفى بمسيرته الدولية الناجحة مع منتخب بلاده، التي شهدت تتويجه بلقب مونديال 2014.