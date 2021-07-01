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رواية "كل ما أعرف" لأول مرة في معرض الكتاب

الخميس 01/يوليو/2021 - 01:40 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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يصدر خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب رواية "كل ما أعرف" للروائي "علي قطب" عن "دار العين للنشر"، وتدور الرواية حول غدير التي تجد نفسها داخل دائرة لا تنتهي من الخيانات، لذا تقرر البدء من جديد والخروج من علاقاتها بلا خسائر، في الوقت الذي تنهار فيه حياة رجالها الثلاث.
ومن أجواء الرواية:

أصمت للحظات حتى أذكر ما حدث بعد ذلك، إن كنت تريد الدقة الكاملة في الحَكْي فسأصمت وأتركك تدعو رَبَّ المواقف ليمنحك بصيرة المعرفة لترى ماذا حدث فعلًا. هناك خيار آخر للمعرفة يا صديقي، فقط أَمهلني دقائق أرتب فيها الأحداث لتبدو واقعية، تزعجك كلمة تبدو، أعرف جيدًا أنك لا تحب الحواديت، تمقت سماعها ولا تحب مؤلفيها، لكنني أخبرك الآن لأنني لم أخبرك سابقًا أننا لسنا خارج الحكاية بل نحن داخلها، ولكي أكون أكثر دقةً فهذه ليست حكاية من الأصل، هي حقيقة عشناها، وسنكملها.
وعن الروائي "علي قطب".

كاتب و مهندس مصري من مواليد محافظة الغربية حاصل على درجة الماجستير في هندسة الري، صدر له ثلاثة روايات هي : أنثى موازية، ميكانو، الانتظار، وحصل على أكثر من جائزة أدبية منها: جائزة ساويرس الثقافية، جائزة وزارة الشباب والرياضة، جائزة المواهب الأدبية بالمجلس الأعلى للثقافة "دورة خيري شلبي"، جائزة احسان عبد القدوس، جائزة IRead للقصة التاريخية، جائزة الصالون الثقافي العربي، جائزة أفضل قصة قصيرة على مستوى جامعة حلوان لأربع سنوات متتالية، كما حصل على جائزة أفضل قصة على مستوى جامعات مصر، وقد نشرت له مجموعة من قصص الأطفال بمجلتي علاء الدين وقطر الندى، كما شارك في كتابة وإنتاج الفيلم القصير روح أليفة والذي حصل على العديد من الجوائز في مهرجانات سينمائية دولية.

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