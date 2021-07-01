Advertisements

روسيا تسجل 23543 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 01/يوليو/2021 - 01:39 م
روسيا
روسيا
وكالات
Advertisements

سجلت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الخميس، 23543 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 21042 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أكبر حصيلة يومية منذ 17 يناير.

 

ولفتت السلطات الصحية الروسية، إلى أن أكبر عدد من الإصابات الجديدة تتوزع بين العاصمة موسكو (7597 حالة) ومقاطعتها (2663 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1612 حالة).

 

وكانت السلطات الصحية الروسية، رصدت خلال اليوم الأخير 672 وفاة جديدة جراء مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا (مقابل 669 وفاة أمس)، ما يمثل أكبر حصيلة ضحايا منذ بداية الجائحة.

 

وأكدت السلطات الصحية الروسية، تماثل 16928 مريضا للشفاء من كورونا في البلاد منذ أمس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا روسيا إصابات كورونا

أخبار تهمك

عاجل.. التأمينات تكشف موعيد صرف المعاشات بعد إضافة الزيادة السنوية

منذ حوالي 16 ساعة

حقيقة رحيل الشناوي عن الأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية لمصر (فيديو)

منذ يومين

من قلب برشلونة.. إنتر ميلان يستقر على بديل حكيمي

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة قوية تضرب كايزر تشيفز قبل مواجهة الأهلي

منذ أقل من ساعة

زوج هاله صدقي يهاجمها من جديد :"كله هيتحول للطب الشرعي ومش هرحمك"

منذ ساعة و نصف

الهارب يفتح الباب أمام عودته للزمالك

منذ أقل من ساعتين

بايرن ميونخ يحدد سعر بيع الفيراري الذهبي

منذ حوالي 3 ساعات

اعترافات صادمة للمتهم بتهشيم رأس شقيقه بمنشأة القناطر: "مش بيخرجني لوحدي"

منذ أقل من ساعة

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

منذ يوم

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

خاص| أول رد من "فتاة الفستان" بشأن تحويلها لمجلس تأديب وكذب روايتها

منذ حوالي 14 ساعة

الحكومة تغلق مستشفى شهير بالقاهرة بعد استغاثة المواطنين

منذ حوالي 3 ساعات

لابورتا يعلق على عدم تجديد عقد ميسي

منذ ساعة و 16 دقيقة

فرمان ناري.. كارتيرون يرفض عودة القناص للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عجوز خرف بحكم السن.. والد حسام حبيب يرد على تسريبات نضال الأحمدية

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

روسيا تسجل 25345 إصابة جديدة بكورونا

روسيا تسجل 554 وفاة و28145 إصابة جديدة بفيروس كورونا

روسيا تسجل 24763 إصابة جديدة بفيروس كورونا

روسيا تسجل أقل من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

روسيا تسجل أقل من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

روسيا تسجل 9908 إصابات جديدة بفيروس كورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:48 م

زوج هاله صدقي يهاجمها من جديد :"كله هيتحول للطب الشرعي ومش هرحمك"

حقيقة رحيل الشناوي عن الأهلي

01:04 م

الحكومة تغلق مستشفى شهير بالقاهرة بعد استغاثة المواطنين

11:10 ص

أزمة قوية تضرب كايزر تشيفز قبل مواجهة الأهلي

01:29 م

الهارب يفتح الباب أمام عودته للزمالك

12:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة