روسيا تسجل 23543 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الخميس، 23543 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 21042 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أكبر حصيلة يومية منذ 17 يناير.

ولفتت السلطات الصحية الروسية، إلى أن أكبر عدد من الإصابات الجديدة تتوزع بين العاصمة موسكو (7597 حالة) ومقاطعتها (2663 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1612 حالة).

وكانت السلطات الصحية الروسية، رصدت خلال اليوم الأخير 672 وفاة جديدة جراء مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا (مقابل 669 وفاة أمس)، ما يمثل أكبر حصيلة ضحايا منذ بداية الجائحة.

وأكدت السلطات الصحية الروسية، تماثل 16928 مريضا للشفاء من كورونا في البلاد منذ أمس.