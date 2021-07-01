Advertisements

معهد الفلك يكشف عن موعد عيد الأضحى 2021

الخميس 01/يوليو/2021 - 01:37 م
بوابة الفجر
Advertisements
كشفت الحسابات الفلكية التى أجراها علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن أن غرة شهر ذي الحجة للعام الهجري الحالي 1442 ستوافق يوم الأحد 11 يوليو الحالي وعدته ستكون 29 يومًا.

موعد عيد الأضحى 2021
وأعلن معهد الفلك، أن موعد عيد الأضحى المبارك سيوافق يوم الثلاثاء 20 من شهر يوليو الجاري لعام 2021 ميلاديا.

ويولد هلال شهر زي الحجة مباشرة في الساعة الثالثة و17 دقيقة فجرًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة يوم السبت 10 يوليو الحالي (اليوم التالي ليوم الرؤية).

والهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الجمعة 29 من ذي القعدة الحالي الموافق 9 يوليو الحالي (يوم الرؤية) في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية. 

والقمر سيغرب قبل غروب الشمس في يوم الرؤية في مكة المكرمة بـ 16 دقيقة والقاهرة بـ 11 دقيقة.

أما في محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (10 - 15) دقيقة.

وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية فيغرب القمر قبل غروب الشمس بمدد تتراوح بين (4 - 35) دقيقة. 

أخبار تهمك

أزمة قوية تضرب كايزر تشيفز قبل مواجهة الأهلي

منذ أقل من ساعة

خاص| أول رد من "فتاة الفستان" بشأن تحويلها لمجلس تأديب وكذب روايتها

منذ حوالي 14 ساعة

عجوز خرف بحكم السن.. والد حسام حبيب يرد على تسريبات نضال الأحمدية

منذ حوالي 22 ساعة

حقيقة رحيل الشناوي عن الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

الحكومة تغلق مستشفى شهير بالقاهرة بعد استغاثة المواطنين

منذ حوالي 3 ساعات

رحلة اختفاء انتهت بجثة مخنوقة بـ"سلك الشاحن".. سر الرسالة القاتلة لفتاة الصف

منذ نصف ساعة

زوج هاله صدقي يهاجمها من جديد :"كله هيتحول للطب الشرعي ومش هرحمك"

منذ أقل من ساعتين

لابورتا يعلق على عدم تجديد عقد ميسي

منذ ساعة و 20 دقيقة

أول تعليق من حسام حبيب بعد اعتذار والده

منذ حوالي 18 ساعة

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية لمصر (فيديو)

منذ يومين

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

منذ يوم

فرمان ناري.. كارتيرون يرفض عودة القناص للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الهارب يفتح الباب أمام عودته للزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. التأمينات تكشف موعيد صرف المعاشات بعد إضافة الزيادة السنوية

منذ حوالي 16 ساعة

بايرن ميونخ يحدد سعر بيع الفيراري الذهبي

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:48 م

زوج هاله صدقي يهاجمها من جديد :"كله هيتحول للطب الشرعي ومش هرحمك"

حقيقة رحيل الشناوي عن الأهلي

01:04 م

الحكومة تغلق مستشفى شهير بالقاهرة بعد استغاثة المواطنين

11:10 ص

أزمة قوية تضرب كايزر تشيفز قبل مواجهة الأهلي

01:29 م

الهارب يفتح الباب أمام عودته للزمالك

12:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة