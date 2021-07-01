معهد الفلك يكشف عن موعد عيد الأضحى 2021

كشفت الحسابات الفلكية التى أجراها علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن أن غرة شهر ذي الحجة للعام الهجري الحالي 1442 ستوافق يوم الأحد 11 يوليو الحالي وعدته ستكون 29 يومًا.





موعد عيد الأضحى 2021

وأعلن معهد الفلك، أن موعد عيد الأضحى المبارك سيوافق يوم الثلاثاء 20 من شهر يوليو الجاري لعام 2021 ميلاديا.





ويولد هلال شهر زي الحجة مباشرة في الساعة الثالثة و17 دقيقة فجرًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة يوم السبت 10 يوليو الحالي (اليوم التالي ليوم الرؤية).





والهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الجمعة 29 من ذي القعدة الحالي الموافق 9 يوليو الحالي (يوم الرؤية) في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.





والقمر سيغرب قبل غروب الشمس في يوم الرؤية في مكة المكرمة بـ 16 دقيقة والقاهرة بـ 11 دقيقة.





أما في محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (10 - 15) دقيقة.



