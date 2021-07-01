بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس النذور الدائمة لراهبات قلب يسوع المصريات

ترأس صباح اليوم، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، النذور الرهبانية الدائمة لتسعة من راهبات قلب يسوع المصريات، وذلك بكنيسة قلب يسوع بمصر الجديدة، بحضور القمص فرنسيس نوير، والأب جورج سامي راعيي الكنيسة، والأب باسكوالي، والعديد من راهبات قلب يسوع المصريات، وعائلات الراهبات، والشعب المُحتفل.





وتخلل القداس الإلهي الاحتفالي مراسم الاحتفالات الرهبانية "النذور الدائمة"، وكلمة روحية من غبطة البطريرك والتي احتوت على كلمة تشجيعية للراهبات الجدد، وتهنئة قلبية باسم الكنيسة الكاثوليكية للراهبات وعائلاتهن.



