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تعرف على قيمة فاتورة الاستهلاك أول أيام تطبيق أسعار الكهرباء الجديدة

الخميس 01/يوليو/2021 - 01:40 م
بوابة الفجر
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تعرف على قيمة فاتورة الاستهلاك أول أيام تطبيق أسعار الكهرباء الجديدة

قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتطبيق أسعار الكهرباء الجديدة للعام المالي 2021/2022 من اليوم الخميس الموافق الأول من يوليو لعام 2021، وفقا لخطة رفع الدعم التي تم الإعلان عنها العام الماضي، ومن المقرر أن تنتهى في يوليو 2025.

وحرصا من بوابة "الفجر" الإلكترونية، ننشر لقرائنا الكرام، نموذج لقيمة فاتورة استهلاك الكهرباء لشهر يوليو، التي يتم تحصيلها بداية من أغسطس المقبل.

وإليكم متابعينا، نموذج لقيمة فاتورة الاستهلاك حسب كل شريحة:
 
- 50 كيلووات ساعة = 25 جنيه ‏ ‎
50 * 0.48 قرش = 24 جنيه
مقابل خدمة عملاء = 1 جنيه‎
 
- 100 كيلووات ساعة = 54 جنيه ‏‎‏
50*0.48=24 جنيه
‏ 50*0.58= 29 جنيه
مقابل خدمة عملاء = 2 جنيه ‎
 
- 200 كيلووات ساعة = 165 جنيه ‎
200*0.77=154 جنيه
مقابل خدمة عملاء = 11 جنيه
 
4-350 كيلووات ساعة = 315 جنيه
200*0.77=154 جنيه
‏150*1.06=159 جنيه
مقابل خدمة عملاء = 11 جنيه ‎
 
- 400 كيلووات ساعة = 392 جنيه
200*0.77=154 جنية
150*1.6= 159 جنيه
مقابل خدمة عملاء = 15 جنية ‎
 
- 650 كيلووات ساعة = 668 جنية ‎ ‏‎
200*0.77=154 جن
350*1.06=371 جنيه ‎ ‎
155*1.28=128 جنيه
مقابل خدمة عملاء= 15 جنيها ‎
 
- 750 كيلووات ساعة = 1075 جنيها ‎ ‏
750*140=1050 جنيها
مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها ‎
 
- 1000 كيلووات ساعة = 1305 جنيهات ‎
1000 * 1.28 = 1280 جنيها
مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها
 
- 1200 كيلووات ساعة = 1780 جنيها ‎
1200 * 1.45 = 1740 جنيها ‎
مقابل خدمة عملاء= 40 جنيها ‎
 
- 2000 كيلووات ساعة = 2940 جنيها
2000*1.45=2900 جنيه ‎
مقابل خدمة عملاء= 40 جنيه
 
وتستعرض بوابة "الفجر" الإلكترونية في السطور التالية، أسعار شرائح الكهرباء العام المالي الجديد 2021/2022:
 
1-  الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (  48  قرش)
2- الشريحة الثانية  من 51 إلى  100 كيلو وات (  58 قرش  )
في حالة تجاوز الاستهلاك 100 ك.و.س/شهر
3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (   77 قرش)
4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (  106  قرش)
5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (   128 قرش)
6-في حالة تجاوز الاستهلاك 650 ك.و.س/شهر ،من صفر حتى  1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (   128 قرشًا).
7-في حالة تجاوز الاستهلاك 1000 ك.و.س/شهر ، من صفر لأكثر من 1000 (145 قرش).

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