محافظ الإسكندرية يكرم الأبطال المؤهلين للأولمبياد طوكيو 2021

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تقدم كل الدعم للأبطال المؤهلين للأولمبياد طوكيو 2021.

جاء ذلك خلال حفل تكريم الأبطال المؤهلين للأولمبياد طوكيو 2021، والأبطال الدوليين وأبطال دوري مراكز الشباب الصم والبكم بمحافظة الإسكندرية، الذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة بقيادة الدكتور صفاء الشريف، وكيل الوزارة، وذلك اليوم الخميس بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة.

وأضاف الشريف "نحن اليوم نحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو والذي يتزامن معه تكريم الأبطال المؤهلين للأولمبياد طوكيو 2021، والأبطال الدوليين وأبطال دوري مراكز الشباب الصم والبكم بمحافظة الإسكندرية".



وأشار إلى "75٪ من البطولات يحصدها أبناء محافظة الإسكندرية، وهذا يدل على أن المحافظة ولادة بأبطالها في كل الفنون والألعاب الرياضية".



وأكد أن الأبطال يعدوا بفخر لمحافظة الإسكندرية، وخاصة من ذوي الهمم الذين يحصدون على أبطال في الألعاب الرياضية.



من جانبها، وجهت الدكتور صفاء الشريف، وكيل الوزارة، الشكر لمحافظ الإسكندرية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على دعمهم المستمر والدائم لأبطال المحافظة في جميع الألعاب الرياضية.



وأضافت أن حتى الآن 22 بطل مؤهل للأولمبياد طوكيو، وأن محافظ الإسكندرية وجه بأن أي بطل يحصد على ميدالية ذهبية سيتم استقبال بوفد رسمي من المطار.



وأشار إلى أن في جميع المسابقات يحصد 75٪ من أبناء الإسكندرية للبطولات والميداليات، وهذا يؤكد على أن الإسكندرية ولادة دائمًا.