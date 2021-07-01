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مراكز المنيا تواصل تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

الخميس 01/يوليو/2021 - 01:50 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي _ اسماء نجاتى
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تواصل مراكز محافظة المنيا، رصد حالات التعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك بهدف القضاء على كافة اشكال التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، من خلال تنفيذ الإزالة الفورية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات لمتابعة حالات البناء المخالف، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية، وبالتوازي مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

من جانبها، أوقفت الوحدة المحلية لمركز بني مزار بالمنيا، حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية بقرية ابطوجه التابعة للمركز، كما أعلنت الوحدة المحلية لمركز المنيا، عن رصد حالة تشوين مخلفات بناء على الأراضي الزراعية حيث تم التحفظ على معدات وأدوات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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