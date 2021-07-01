مطار مرسى علم الدولي يستقبل 8 رحلات طيران دولية وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية





يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الخميس 8 رحلات طيران دولية سياحية من عدة دول مختلفة من بينها التشيك وبولندا وأوكرانيا وسويسرا ورحلات داخلية.



وأكدت مصادر بمطار مرسى علم الدولى عن وصول 1600 سائح على متن 8 رحلات طيران من التشيك وبولندا، وأوكرانيا، وسط تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.



ومن جانبها تقوم مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، متمثلة في الحجر الصحى بمطار مرسى علم الدولي، بتطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة، ولن يسمح بدخول سائح إلا بعد تحليل الـ pcr او يكون من الحاصلين على لقاح فيروس كورونا فى بلاده.



