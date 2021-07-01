Advertisements

مطار مرسى علم الدولي يستقبل 8 رحلات طيران دولية وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية

الخميس 01/يوليو/2021 - 01:50 م
بوابة الفجر
محمد طه
Advertisements


يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الخميس 8 رحلات طيران دولية سياحية من عدة دول مختلفة من بينها التشيك وبولندا وأوكرانيا وسويسرا ورحلات داخلية.

وأكدت مصادر بمطار مرسى علم الدولى عن وصول 1600 سائح على متن 8 رحلات طيران من التشيك وبولندا، وأوكرانيا، وسط تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

ومن جانبها تقوم مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، متمثلة في الحجر الصحى بمطار مرسى علم الدولي، بتطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة، ولن يسمح بدخول سائح إلا بعد تحليل الـ pcr او يكون من الحاصلين على لقاح فيروس كورونا فى بلاده.

أخبار تهمك

بايرن ميونخ يحدد سعر بيع الفيراري الذهبي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

منذ يوم

زوج هاله صدقي يهاجمها من جديد :"كله هيتحول للطب الشرعي ومش هرحمك"

منذ ساعة و نصف

عجوز خرف بحكم السن.. والد حسام حبيب يرد على تسريبات نضال الأحمدية

منذ حوالي 22 ساعة

من قلب برشلونة.. إنتر ميلان يستقر على بديل حكيمي

منذ حوالي 4 ساعات

فرمان ناري.. كارتيرون يرفض عودة القناص للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة قوية تضرب كايزر تشيفز قبل مواجهة الأهلي

منذ أقل من ساعة

لابورتا يعلق على عدم تجديد عقد ميسي

منذ ساعة و 18 دقيقة

خاص| أول رد من "فتاة الفستان" بشأن تحويلها لمجلس تأديب وكذب روايتها

منذ حوالي 14 ساعة

حقيقة رحيل الشناوي عن الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

الهارب يفتح الباب أمام عودته للزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. التأمينات تكشف موعيد صرف المعاشات بعد إضافة الزيادة السنوية

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق من حسام حبيب بعد اعتذار والده

منذ حوالي 18 ساعة

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية لمصر (فيديو)

منذ يومين

الحكومة تغلق مستشفى شهير بالقاهرة بعد استغاثة المواطنين

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:48 م

زوج هاله صدقي يهاجمها من جديد :"كله هيتحول للطب الشرعي ومش هرحمك"

حقيقة رحيل الشناوي عن الأهلي

01:04 م

الحكومة تغلق مستشفى شهير بالقاهرة بعد استغاثة المواطنين

11:10 ص

أزمة قوية تضرب كايزر تشيفز قبل مواجهة الأهلي

01:29 م

الهارب يفتح الباب أمام عودته للزمالك

12:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة