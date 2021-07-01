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محافظ الإسكندرية يكرم المؤهلين للأولمبياد طوكيو (صور)

الخميس 01/يوليو/2021 - 01:53 م
بوابة الفجر
دينا حسن-محمد رجب
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كرم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس الأبطال المؤهلين لأولمبياد طوكيو ٢٠٢١، والأبطال الدوليين وأبطال دوري مراكز الشباب للصم والبكم في النسخة الرابعة بالمحافظة، وذلك خلال الحفل الذي نظمته محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة.
وذلك بحضور الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة، وأحمد محمد عوين رئيس الإتحاد المصري والافريقي للمعاقين، وعبد العزيز السيسي عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري للمعاقين ونائب رئيس الإتحاد الأفريقي.

وفي كلمته؛ هنأ الشريف الجميع بمناسبة احتفالات ثورة 30 يونيو المجيدة.
معربًا عن سعادته بتواجده وسط أبناء محافظة الإسكندرية الأبطال الحاصلين علي بطولات محلية ودولية.

وأكد المحافظ علي الدعم الكامل الذي يوليه فخامة السيدالرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للرياضة وللرياضيين نظرًا لأهميتها.

وقال الشريف إن الإسكندرية دائما ولادة بأبنائها في كل التخصصات وأبطالها الرياضين في كافة المجالات، مشيرًا إلى أن هناك ٢٢ بطل من الإسكندرية مؤهل حتي الآن لدورة طوكيو ٢٠٢١ فضلًا عن حصد المحافظة ٧٥٪ من البطولات التي تتم. بالإضافة إلى البطولات التي يحققها أولادنا من ذوي الهمم، مشيرًا إلى أن هذا كله بمثابة فخر لنا جميعًا.

ووجه المحافظ الشكر إلي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والشكر إلي مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية علي الجهد المبذول مع أبنائنا لكي يظهروا بهذا الشكل المشرف لنا في المحافل الدولية.

وطالب الأبطال ببذل مزيد من الجهد والعطاء والاستمرار في هذا التفوق والنجاح.
وأشار إلى استعداد المحافظة لتقديم كامل الدعم والرعاية لأبنائها الأبطال والمتميزين في جميع المجالات.
محافظ الإسكندرية يكرم المؤهلين للأولمبياد طوكيو (صور)
محافظ الإسكندرية يكرم المؤهلين للأولمبياد طوكيو (صور)
محافظ الإسكندرية يكرم المؤهلين للأولمبياد طوكيو (صور)
محافظ الإسكندرية يكرم المؤهلين للأولمبياد طوكيو (صور)

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