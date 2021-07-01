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"مريض نفسي"..التحقيقات تكشف تفاصيل مقتل شاب على يد شقيقه بمنشأة القناطر

الخميس 01/يوليو/2021 - 01:54 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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كشفت تحقيقات النيابة العامة، بشمال الجيزة، عن تفاصيل مقتل شاب على يد شقيقه وتهشيم رأسة بمنشأة القناطر، أن المتهم يعاني من اضطراب نفسي.

وكشف شهود العيان، في أقوالهم أن المتهم يعاني من أزمة نفسية.

كانت نيابة شمال الجيزة، بدأت التحقيق في واقعة مقتل شاب على يد شقيقه في منطقة منشأة القناطر، وانتدبت الطب الشرعي لتشريح الجثة، وكتابة تقرير واف عن الواقعة وبيان سبب الوفاة.

كانت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة منشأة القناطر، بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا يفيد مقتل أحد الأشخاص على يد شقيقه بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة حيث تبين أن المجني عليه "م.ع" قُتل على يد شقيقه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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