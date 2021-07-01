فئات مستثناة من الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء.. تعرف عليهم

تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تطبيق المرحلة الثامنة من خطة إعادة هيكلة الدعم المقدم للكهرباء، اليوم الخميس الأول من يوليو لعام 2021، أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي 2021/2022، التي تم الإعلان عن تنفيذها العام الماضي، ومن المقرر أن تستمر حتى عام 2025.





وهناك فئات مستثناة من الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء، وهم كالتالي:



1- الشريحة السادسة التي تستهلك من 651 إلى ألف كيلو وات فهي تحاسب بسعر 140 قرشًا للكيلو وات.

2- الشريحة السابعة التي تتجاوز الاستهلاك 1000 كيلو وات، وسيثبت سعرها هذا العام عند 145 قرشًا.

3- سعر الكهرباء في المحال والأغراض التجارية ثابت أيضًا خلال هذا العام المالي لمراعاة تداعيات أزمة كورونا وعدم حدوث كساد في السوق التجارية.

4- تثبيت أسعار شرائح الاستهلاكات الصناعية، والتي ستكون بنفس السعر، ولن تخضع للزيادة الجديدة في الكهرباء.



