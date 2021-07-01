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فئات مستثناة من الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء.. تعرف عليهم

الخميس 01/يوليو/2021 - 01:49 م
بوابة الفجر
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تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تطبيق المرحلة الثامنة من خطة إعادة هيكلة الدعم المقدم للكهرباء، اليوم الخميس الأول من يوليو لعام 2021، أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي 2021/2022، التي تم الإعلان عن تنفيذها العام الماضي، ومن المقرر أن تستمر حتى عام 2025.

وهناك فئات مستثناة من الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء، وهم كالتالي:

1- الشريحة السادسة التي تستهلك من 651 إلى ألف كيلو وات فهي تحاسب بسعر 140 قرشًا للكيلو وات.

2- الشريحة السابعة التي تتجاوز الاستهلاك 1000 كيلو وات، وسيثبت سعرها هذا العام عند 145 قرشًا.

3- سعر الكهرباء في المحال والأغراض التجارية ثابت أيضًا خلال هذا العام المالي لمراعاة تداعيات أزمة كورونا وعدم حدوث كساد في السوق التجارية.

4- تثبيت أسعار شرائح الاستهلاكات الصناعية، والتي ستكون بنفس السعر، ولن تخضع للزيادة الجديدة في الكهرباء.

وعن الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء 2021، إليكم التالي:
1- من صفر إلى 50 كيلو وات 48 قرشا.
2- من 51 إلى 100 كيلو وات 58 قرشا.
3- من صفر حتى 200 كيلو وات 77 قرشا
4- من 201 إلى 350 كيلو وات 106 قروش.
5- من 351 إلى 650 كيلو وات 128 قرشا.
6- من 651 إلى ألف كليو وات 140 قرشا.
7- من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات 128 قرشا.
8- من صفر لأكثر من 1000 كيلو وات 145 قرشا

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