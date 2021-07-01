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رحلة اختفاء انتهت بجثة مخنوقة بـ"سلك الشاحن".. سر الرسالة القاتلة لفتاة الصف

الخميس 01/يوليو/2021 - 01:56 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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لم تدر الفتاة العشرينية العمر، أن تغيبها عن منزلها، قبل العودة وإخبار خطيبها برغبتها في الانفصال عنه، سيدفع شقيقه الأكبر إلى قتلها خنقًا بـ" سلك الشاحن" داخل منزل أسرتها الكائن بقرية أبو ساعد، بمركز الصف، جنوب محافظة الجيزة.

وقبل أيام معدودة من الجريمة تغيبت الفتاة عن منزلها في ظروف غامضة، لتعود مجددا، حاملة بـ" رسالة" لأسرة خطيبها، كانت السبب في قتلها وسط أسرتها.

ولدى عودة الفتاة إلى منزل أسرتها أخبرتهم برغبتها في الانفصال عن خطيبها.. "مش عايزه أكمل معاه"، لتخبر أسرة الفتاة، الشاب بما حدث.

وتوجه شقيق خطيب الفتاة الأكبر "المتهم" إلى منزل خاله، ليتحدث معها عن سبب رغبتها في الإنفصال عن شقيقه.. " مالك يا بنتي عايزه تسبيه ليه.. وكنتي فين"، لترد عليه الأخيرة.. " كنت مخطوفة".

وجدد الشاب مناقشة ابنة خاله مرة أخرى، وبالضغط عليها قالت له.. "أنا مش عايزة اخوك مش بحبه.. بحب واحد تاني وروحت له 6 مرات".

حالة من الغضب انتابت الشاب ليخنق الفتاة بسلك الشاحن، ولم يتركها إلا جثة هامدة.

وتلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورد بلاغًا للرائد محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف من شرطة النجدة بالعثور على جثة فتاة بقرية أبو ساعد التابعة لمركز الصف.

التحريات الأولية للعقيد تامر صالح مفتش مباحث فرقة شرق الجيزة توصلت إلى أن شابا قتل الضحية "ابنة خاله" بسلاح أبيض "سكين"؛ بسبب خلافات عائلية.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وجرى إيداع الجثة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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