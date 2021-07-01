كريم شبراوى : سوق السيارات المصرى يتحدى كورونا وارتفاع ملحوظ في عمليات البيع

أكدت التقارير الصادرة من وكالات السيارات العالمية علي أن سوق السيارات المصرى هو الأقل تأثرا بجائحة كورونا، وذلك علي الرغم من الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي من شأنها تقليل ساعات العمل وتقليل حضور العمالة ضمن خطوات مواجهة الفيرس .





إلا أن السوق المصرية مازالت تقاوم تلك المؤثرات السلبية علي التصنيع والبيع والشراء وتعد السوق الأكثر انتعاشا في شمال أفريقيا وفقا لحديث رجل الأعمال كريم شبراوى العامل بقطاع السيارات، والذي استعرض مجموعة من التقارير والأرقام التى تقر ذلك موضحا ".









إذا عقدنا مقارنة سريعة حول عمليات التجميع والبيع والشراء داخل السوق المصرية في شهر مارس ٢٠٢٠ بداية سيطرة كورونا علي الاقتصاد العالمي، وشهر مارس في هذا العام ٢٠٢١، نجد ارتفاع في نسبة تجميع السيارات داخل مصر حوالى 24% عن نفس الفترة من العام الماضي.









وأضاف كريم شبراوى " أيضا علي مستوى المبيعات فسنجد ارتفاع ملحوظ في عمليات البيع حيث تم بيع حوالى 28,005 مركبة في العام الحالى، بينما جاءت مبيعات نفس الفترة في العام الماضي 22,551 مركبة.









كما أوضح تقرير " أميك" العالمي أن مبيعات السيارات المستوردة أيضا في السوق المصري ارتفعت بنسبة 35.7%عن العام الماضي، حيث بلغت مبيعاتها 41,216 مركبة بينما وصلت مبيعات العام الماضي 30,380 مركبة.









يذكر أن رجل الأعمال كريم الشبراوى هو أحد رجال الأعمال العاملين بقطاع السيارات، كما أنه من المستثمرين بمجال السياحة وهو مقيم بدولة الامارات حاليا ، وهو نجل سيدة الأعمال الشهيرة " شاه شاكر حامد" رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الإمبراطور