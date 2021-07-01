أردوغان يعلق على الانسحاب من اتفاقية اسطنبول بشأن العنف ضد المرأة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن انسحاب تركيا من اتفاقية اسطنبول بشأن العنف ضد المرأة لا يعتبر خطوة إلى الخلف، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

انسحبت تركيا رسميًا، الخميس، من معاهدة دولية لمنع العنف ضد المرأة، وسنت قرارًا أثار إدانة العديد من الأتراك والحلفاء الغربيين عندما أعلنه الرئيس رجب طيب أردوغان في مارس.

ومن المقرر أن يحتج الآلاف في أنحاء تركيا، حيث تم رفض استئناف قضائي لوقف الانسحاب هذا الأسبوع. وقالت كانان جولو، رئيسة اتحاد الجمعيات النسائية التركية، يوم الأربعاء "سنواصل كفاحنا.. تركيا تطلق النار على نفسها بهذا القرار ".وقالت إنه منذ مارس، كانت النساء والفئات الضعيفة الأخرى أكثر ترددًا في طلب المساعدة وأقل احتمالًا لتلقيها، حيث أدى فيروس كورونا إلى تفاقم الصعوبات الاقتصادية مما تسبب في زيادة كبيرة في العنف ضدهن.