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"خلاف على الميراث"..التحقيقات تكشف مفاجآت في واقعة مقتل شاب على يد شقيقه بمنشأة القناطر

الخميس 01/يوليو/2021 - 01:58 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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كشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة، في واقعة مقتل شاب على يد شقيقه في منطقة منشأة القناطر، أن المتهم  ويدعى "عبد الناصر" اقدم على قتل شقيقه الأكبر  بضربه بحجر على رأسه، لأن المجني عليه ويدعى "محمد" رفض يعطيه ميراثه

وكشفت التحقيقات، أن المتهم يعاني من أزمة نفسية، مما جعل شقيقه يرفض اعطائه الميراث.

كانت نيابة شمال الجيزة، بدأت التحقيق في واقعة مقتل شاب على يد شقيقه في منطقة منشأة القناطر، وانتدبت الطب الشرعي لتشريح الجثة، وكتابة تقرير واف عن الواقعة وبيان سبب الوفاة.
كانت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة منشأة القناطر، بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا يفيد مقتل أحد الأشخاص على يد شقيقه بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة حيث تبين أن المجني عليه "م.ع" قُتل على يد شقيقه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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جريمة قتل بوابة الفجر الفجر

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