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إيقاف محاولات استكمال البناء بدون ترخيص بمراكز الشرقية

الخميس 01/يوليو/2021 - 02:00 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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تستمر الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة ديرب نجم في تنفيذ حملات الإزالة لمخالفات البناء العشوائي على الأراضي الزراعية فتم إزالة حاله تعدي بالبناء المخالف بنطاق الوحدة المحلية بصفط زريق على مساحه ١٧٥ متر عبارة عن شده خشبيه لسقف الدور الرابع علوى بدون ترخيص تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتمكنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق من إيقاف أعمال بناء مخالف والتحفظ على كميات كبيرة من حديد التسليح بمنطقة الكونت شديد التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق وتم إيقاف الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية والوحدة المحلية بسماكين الغرب بإزالة حالة بناء بناحيه الوحدة المحلية بسماكين الغرب عبارة عن سور مبني بالطوب الأحمر على مساحة 30 مترا طوليا وتمت الإزالة حتى منسوب سطح الأرض وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

وشدد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الأجهزة التنفيذية بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وإيقاف أي محاولات للبناء العشوائي بدون تراخيص قانونية وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك المخالفات في المهد وتطبيق القانون على المخالفين، بالتزامن مع متابعه تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهه الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

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