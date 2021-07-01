رفع وإزالة الإعلانات المخالفة وإشغالات الطرق بالشرقية

قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالمتابعة والإشراف على إعمال رفع وإزالة الإعلانات المخالفة والإشغالات بالطرق الرئيسية بعدد من الوحدات المحلية بمركز فاقوس ومنها الوحدة المحلية ( بالصالحية ).





كما قامت رئاسة حى أول الزقازيق بالاشتراك مع شرطة المرافق بحمله لرفع الإشغالات بشارع فاروق وشارع الشهيد طيار بالحسينية وشارع البوسطة وشارع مولد النبي والحلقة وكوبرى أبو عميرة وشارع الجلاء وشارع سعد زغلول وميدان عرابى وميدان التحرير وتم تطبيق القانون مع المخالفين.





كما تمكنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم من ضبط ( ١٠ ) شيش ورفع الإشغالات من شوارع المدينة لفك الاختناقات المرورية، وتم تحرير محاضر للمخالفين.





كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بحملة لرفع الإشغالات أسفرت عن رفع ( ٤٧ ) حالة إشغال متمثلة فى كراسى وترابيزات وباعة جائلين وحواجز خشبية وحديديه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتحقيق السيولة المرورية، وحفاظا على أمن وسلامة المواطنين.



