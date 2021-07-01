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أكاديمية الشرطة تشارك جناح الداخلية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

الخميس 01/يوليو/2021 - 02:03 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نظمت أكاديمية الشرطة جناح وزارة الداخلية، والذى يضم باكورة الإنتاج العلمى بوزارة الداخلية، تجسيدًا لاستراتيجية الوزارة الراهنة، والتى ترتكز فى أحد محاورها الجوهرية على توظيف العلم لخدمة أغراض الأمن، إيمانًا من وزارة الداخلية بأهمية المُشاركة الإيجابية بكافة الفعاليات الوطنية، لا سيما فعاليات افتتاح معرض القاهرة الدولى للكتاب، والذى يُعد أهم حدث ثقافى تنظمه الدولة ويتميز بسمعة دولية وإقليمية رفيعة.

ويتكون جناح وزارة الداخلية والذى يستمر خلال فترة المعرض من (10) مكتبات شرطية علمية، تتناول أحدث الإصدارات العلمية فى مجالات ( دراسات الأمن القومى – دراسات مكافحة الإرهاب – دراسات حقوق الإنسان – إصدارات مركز بحوث الشرطة – المقررات الدراسية لكلية الشرطة – الندوات والمؤتمرات العلمية – رسائل الدكتوراه – أبحاث الضباط المتدربين بكلية التدريب والتنمية)، فضلًا عن عدد (2) شاشة تفاعلية تتضمن نسخة إلكترونية من دليل الخدمات الجماهيرية، التى تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين، ويتميز هذا البرنامج بسهولة الاستخدام من جانب المواطنين.

ويُتيح البرنامج للمواطن التعرف على الخدمات الجماهيرية، التى تقدمها الوزارة فى مجالات (الجوازات – المرور – الأحوال المدنية – تصاريح العمل)، وإجراءات الحصول عليها بشكل مبسط.
أكاديمية الشرطة تشارك جناح الداخلية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
أكاديمية الشرطة تشارك جناح الداخلية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

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