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القبض على طالب أدى الامتحان بدلاً من زميله بكلية آداب المنصورة

الخميس 01/يوليو/2021 - 02:07 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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تمكنت القوات الأمنية بالدقهلية، من القبض على طالب،أدى متحان نهاية العام الدراسى فى كلية الآداب بجامعة المنصورة بدلا من صديقه، تقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية،اخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث، يفيد بورود بلاغ من محمد عبدالستار اسماعيل ۳۳ سنة مشرف أمن إداري بكلية الآداب جامعة المنصورة، ومقيم بندر طلخا، بقيام شخص بحضور الامتحان مقابل طالب آخر.وعلى الفور توجهت قوة من قسم اول المنصورة وتبين ضبط زیاد باسم السعيد فهي ۱۹سنة، طالب بالصف الثالث بمدرسة سمنود الصناعية، ومقيم قرية " الناصرية " دائرة مركز
سمنود غربية، حال قيامه بحضور امتحان مادة الجغرافيا للفرقة الثانية بكلية الآداب، بدلا من الطالب المقيد بالكلية
علاء خالد المرسى المرمي ٢٠ سنة، حاملا كارنية الأخير.

و اعترف بارتكاب الواقعة بالاتفاق مع الأخير حيث تجمعهم علاقة صداقة، لذهابه لمدينة القاهرة وعدم تمكنه من حضور الامتحان تحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱۹۲۰۰ إداري قسم أول المنصورة، وجاري العرض علي النيابة العامة

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