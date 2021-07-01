طقس ناري.. الأرصاد تحذر من طقس غد الجمعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد غدا الجمعة، استمرار ارتفاع فى درجات الحرارة بأغلب الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 3: 4 درجات.



وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الجمعة، يشهد شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.



وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة: القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 35 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.