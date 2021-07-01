موسيماني يفاجئ كهربا في الأهلي

أعطى المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لاعبه محمود عبد المنعم كهربا بالحصول على فرصة في مواجهة بيراميدز المقبلة بالدوري.





فرصة جديدة لكهربا مع الأهلي

كشف مصدر داخل الأهلي أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، وعد كهربا بمشاركته فى عدد دقائق أكبر خلال الفترة المقبلة بداية من مواجهة فريق بيراميدز.





وأوضح المصدر أن كهربا سيشارك في 45 دقيقة كاملة خلال مواجهة بيراميدز المقبلة بالجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.





ونال محمود كهربا جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي إشادة موسيماني فى الساعات الماضية، بعد اجتهاد اللاعب في التدريبات الجماعية للمارد الأحمر.





ويستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الجنو ب إفريقي بيتسو موسيماني لمواجهة بيراميدز مساء غد الخميس ضمن فعاليات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري.



