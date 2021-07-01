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عاجل.. مصرع عنصر إجرامي عقب تبادل إطلاق أعيرة نارية مع قوات الشرطة

الخميس 01/يوليو/2021 - 02:15 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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أكدت معلومات وتحریات قطاع الأمن العام، تواجد أحد العناصر الإجرامیة الخطرة، بمنطقة زراعیة بإحدى القرى بمركز شرطة فرشوط.

والمتهم مقیم بدائرة مركز شرطة نجع حمادي بقنا ومحكوم علیه في 5 جنایات "قتل – سلاح – سرقة" بأحكام تتراوح ما بین "الإعدام والسجن المؤبد والسجن" وسبق اتھامه في 17 (قضیة "قتل - سرقة - خطف - سلاح- استعمال قوة").

وعقب تقنین الإجراءات تم استھدافه بمأموریة برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمدیریة أمن قنا مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، ولدى استشعاره القوات بادر بإطلاق الأعیرة الناریة تجاھھا، على الفور بادلتھ القوات بالمثل وتم السیطرة على الموقف.

وأسفر ذلك عن مصرع العنصر الإجرامى المشار إلیه، وعُثر بجواره على بندقیة آلیة بخزینتھا عدد من الطلقات، كما أمكن ضبط نجل شقیق العنصر الإجرامى، محكوم علیھ بالسجن 10 سنوات في قضیة "سرقة وسلاح وذخیرة" وبحوزتھ بندقیة آلیة بخزینتھا عدد من الطلقات.

ونتج عن التعامل إصابة أحد الضباط من قوة وحدة مباحث مركز شرطة نجع حمادى، وتم نقلھ للمستشفى لتلقى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونیة.

وجاء ذلك استمرارًا لجھود أجھزة وزارة الداخلیة لمكافحة الجریمة بشتى صورھا لاسیما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامیة الخطرة من متجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة الناریة والذخائر.

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مقتل عنصر اجرامي بوابة الفجر الفجر الداخلية

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