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حالتا وفاة و121 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الخميس 01/يوليو/2021 - 02:16 م
فلسطين
فلسطين
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في فلسطين، اليوم الخميس، حالتي وفاة و121 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و117 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، عن وزيرة الصحة مي الكيلة، قولها إن نسبة التعافي من فيروس كورونا المستجد في فلسطين بلغت 98.2%، ونسبة الإصابات النشطة 0.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

 

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، وجود ثمانية مصابين في غرف العناية المكثفة، بينهم  مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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