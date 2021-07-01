ليفربول يرصد صفقة من بورتو

كشفت صحيفة "أبولا" البرتغالية، أن نادي ليفربول مهتم بالتعاقد مع اللاعب أوتافيو من صفوف نادي بورتو البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ويبلغ أوتافيو من العمر 26 عامًا، ويلعب في مركز الجناح الأيسر والأيمن ويعد أحد اللاعبين الجيدين في بورتو وهو ما لفت نظر ليفربول.





وبحسب شبكة "ليفربول إيكو" البريطانية، فإن اللاعب البرازيلي يشبة محمد صلاح وساديو ماني، وسيكون البديل المناسب لهما.





وتابعت الشبكة، أن المدير الرياضي لنادي ليفربول، مايكل إدواردز، يشتهر بالصفقات المفاجئة مثلما حدث مع محمد صلاح وروبرتو فيرمينو من قبل.





وخاض أوتافيو في الموسم الماضي مع بورتو 18 مباراة من أصل 42، ويجيد النجم البرازيلي في طريقتي 4-4-2 و4-3-3 المفضلة لدى الألماني يورجن كلوب.



