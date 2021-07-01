استشارية مناعة تحذر من خروج الأطفال في هذا التوقت

قالت الدكتورة نهلة عبدالعزيز، استشاري المناعة، إن الانهاك الراري أكثر ما يمثل خطورة على الأطفال خلال فص الصيف بسبب حرارة الطقس.

وأشارت "عبدالعزيز"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أنه لا يفضل خروج الاطفال خلال الفترة من الواحدة إلى الرابعة عصرا، كونها فترة شديدة الحرارة، وقد يتعرضوا لحروق بسبب الشمس، مشددة على ضرورة أن يرتدي الأطفال ملابس قطنية عند الخروج.

وأضافت الدكتورة نهلة عبدالعزيز، استشاري المناعة، أن الطفل بعد خروجه من حمام السباحة يفضل أن يستحم بصابون جلسرين مع تجفيف جسمه جيدا، محذرة من ترك الأطفال في السيارة وغلقها حيث قد يصاب الطفل بانهاك حراري.

