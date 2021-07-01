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منظمة ترامب ترد على اتهامها في قضايا جنائية

الخميس 01/يوليو/2021 - 02:39 م
ترامب
ترامب
وكالات
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اعتبرت منظمة ترامب، اليوم الخميس، اتهامها في قضايا جنائية "سياسيا"، ويهدف إلى الإضرار بالرئيس السابق دونالد ترامب، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي سياق آخر، كشفت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، عن تسجيل "فاضح"، لرودي جولياني محامي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وهو يحث سلطات أوكرانيا بصريح العبارة، لتشويه سمعة الرئيس الحالي جو بايدن.

 

وأوضح التسريب، نقاش رودي جولياني، المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مع السلطات الأوكرانية، من أجل تشويه صورة جو بايدن، في 2019، قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بحسب موقع شبكة "سي إن إن".

 

وتحدث جولياني، مع أندريه يرماك، المستشار الرئيسي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي.

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