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قناة كتالونية: ميسي جدد مع برشلونة 5 مواسم

الخميس 01/يوليو/2021 - 02:30 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت قناة "TV3" الكتالونية، عن تجديد عقد قائد الفريق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خاصة وأن العقد الحالي انتهي بشكل رسمي خلال الساعات الماضية.

وبحسب، تشافي ليموس، الصحفي بالقناة الكتالونية عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، فإن ميسي اتفق مع برشلونة على التجديد لمدة 5 سنوات والراتب السنوي.

وأضاف ليموس، أن إنهاء الاتفاق لايزال معلقًا بسبب الضرائب المفروضة على الراتب السنوي.

وكان رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، قد طمأن جماهير برشلونة برسالة حول تأخير الإعلان عن تجديد عقد ميسي.

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