تفريغ 930 سيارة بميناء غرب بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة AH SHIN وجنسيتها بنما ويبلغ طولها 199 مترًا بغاطس 9.6 متر وذلك لتفريغ 930 سيارة بالميناء.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 29 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر وصول 6 سفن. بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومتواجد علي الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول 3 سفن. كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة .