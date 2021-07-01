الإمارات والولايات المتحدة تؤكدان على أهمية تقديم المساعدة لسكان تيجراي

تلقى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا من مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.

وأكدت الإمارات والولايات المتحدة، على أهمية تقديم المساعدة لسكان تيجراي الذي يعانون ظروفا صعبة.

عبر سوليفان، عن تقديره لجهود الإمارات في وقف إطلاق النار وتعزيز الحل السياسي بمنطقة تيجراي الإثيوبية.