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وزير النقل يتابع إزالة التعديات على حرم السكة الحديد بخط "العباسية-طرة"

الخميس 01/يوليو/2021 - 03:05 م
بوابة الفجر
محمد ممدوح
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تابع اليوم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أعمال التوسعة والتطوير والصيانة الشاملة بالطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول 106 كم، رافقه رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري.

بدأت الجولة بتفقد أعمال تطوير تقاطع الطريق مع الأوتوستراد في المسافة من الأوتوستراد حتي المريوطية بطول 12 كم، والتي بلغت نسبة تنفيذها 98%، شملت أعمال التطوير توسعة كوبري الأوتوستراد والمطالع والمنازل التي تربط الكوبري بطريق الأوتوستراد.

وتابع وزير النقل أعمال إزالة التعديات على حرم السكة الحديد خط "العباسية طرة" بالإضافة إلى إنشاء عدد 2 مطلع ومنزل، لربط البحر الأعظم بالطريق الدائري، تسهيلا لحركة تنقل المواطنين، كما انتهت إنشاء منزل ش الجزائر وعدد6 أنفاق وكوبري في هذه المسافة والأنفاق هي (البساتين- الجزائر- العمرانية 1- العمرانية 2 – مصرف الكونيسة – مصر للطيران) وكوبري الطالبية.

وأكد الوزير على سرعة البدء في إنشاء محور مروري جديد على جانبي خط السكة الحديد العباسية طرة بعد إزالة كافة التعديات على حرم السكة الحديد، والذي يبدأ شمالا من طريق الأوتوستراد وجنوبا حتى ميدان الجزائر في مرحلته الأولى، ثم بعد ذلك إلى منطقه حلوان والتبين.

ووجه وزير النقل بسرعة البدء في دراسة إنشاء الطريق السطحي أعلى محطة صرف الإيرانية بإنشاء كوبري علوي.
وزير النقل يتابع إزالة التعديات على حرم السكة الحديد بخط "العباسية-طرة"
وزير النقل يتابع إزالة التعديات على حرم السكة الحديد بخط "العباسية-طرة"

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