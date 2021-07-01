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خلاف بين باريس وراموس على بنود العقد
الخميس 01/يوليو/2021 - 03:04 م
غدير أحمد
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أفادت تقارير إعلامية فرنسية، عن وجود العديد من الخلافات بين الإسباني سيرجيو راموس وباريس سان جيرمان، على بنود التعاقد.
وأوشك راموس صاحب ال 35 عامًا، من الانتقال لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد ورحيله مجانًا.
ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن راموس يريد عقدًا لمدة عامين، لكن سان جيرمان عرض عليه عقدًا لمدة عام واحد مع خيار التمديد لمدة عام إضافي".
وأضاف:"وواجه راموس نفس الخلاف مع ريال مدريد، والذي كان سببا في رحيله هذا الصيف، حيث عرض الميرنجي موسمًا واحدًا، وأراد اللاعب التوقيع لموسمين".
وتابعت:"ويأتي ترشيح راموس لسان جيرمان بناءً على اختيار من قبل البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي للنادي".
وعلى الجانب الآخر، فإن ليوناردو لا يضمن له المشاركة أساسيًا، حيث يواجه راموس منافسة شرسة من الثنائي كيمبيمبي وماركينيوس.
والجدير بالذكر أن ليوناردو اعتمد في اختياره لراموس على الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها، خصوصًا في دوري أبطال أوروبا "الحلم الأكبر لسان جيرمان"، حيث سبق وأن توّج راموس بتلك البطولة 4 مرات مع ريال مدريد.
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