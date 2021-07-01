خلاف بين باريس وراموس على بنود العقد

أفادت تقارير إعلامية فرنسية، عن وجود العديد من الخلافات بين الإسباني سيرجيو راموس وباريس سان جيرمان، على بنود التعاقد.





وأوشك راموس صاحب ال 35 عامًا، من الانتقال ل صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد ورحيله مجانًا.





ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن راموس يريد عقدًا لمدة عامين، لكن سان جيرمان عرض عليه عقدًا لمدة عام واحد مع خيار التمديد لمدة عام إضافي".





وأضاف:"وواجه راموس نفس الخلاف مع ريال مدريد، والذي كان سببا في رحيله هذا الصيف، حيث عرض الميرنجي موسمًا واحدًا، وأراد اللاعب التوقيع لموسمين".





وتابعت:"ويأتي ترشيح راموس لسان جيرمان بناءً على اختيار من قبل البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي للنادي".





وعلى الجانب الآخر، فإن ليوناردو لا يضمن له المشاركة أساسيًا، حيث يواجه راموس منافسة شرسة من الثنائي كيمبيمبي وماركينيوس.





والجدير بالذكر أن ليوناردو اعتمد في اختياره لراموس على الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها، خصوصًا في دوري أبطال أوروبا "الحلم الأكبر لسان جيرمان"، حيث سبق وأن توّج راموس بتلك البطولة 4 مرات مع ريال مدريد.



