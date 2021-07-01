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الزمالك يخطط لتعويض رحيل مصطفى محمد

الخميس 01/يوليو/2021 - 03:05 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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اتخذ الزمالك قرارا بالتعاقد مع رأس حربة جديد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تعويض فراغ رحيل نجم هجوم الفريق مصطفى محمد.

وقامت إدارة القلعة البيضاء برصد 500 ألف دولار قيمة عقد المهاجم الجديد وترفض إدارة الزمالك زيادة القمية المالية للاعبين الأجانب عن هذا الحد.

وارتبط في الآونة الأخيرة أكثر من لاعب أجنبي بالانضمام إلى صفوف الزمالك على رأسهم كريم العريبي مهاجم النجم الساحلي التونسي والكونغولي بن مالانجو نجم الرجاء البيضاوي المغربي.

ويواصل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك ضغطه على إدارة الفارس الأبيض من أجل التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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